Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli telefonda görüştü. Bahçeli, PKK’lı bir grubun silahlarını imha etmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü.

PKK’NIN SİLAH İMHALARINDAN MEMNUNİYET

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre MHP Genel Başkanı Bahçeli, terör örgütü PKK'lı bir grubun silahlarını imha etmesinden duyduğu memnuniyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletti. Bahçeli, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Terörsüz Türkiye" hedefleri doğrultusunda terör örgütü PKK'lı bir grubun silahlarını imha etmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Görüşmede ayrıca, "Terörsüz Türkiye" sürecinin ülkenin birlik ve beraberliğine katkı verecek şekilde devam edeceği vurgulandı.