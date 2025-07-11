Tutuklu bulunan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekili Zeydan Karalar, Adana halkına ve Genel Başkanına teşekkür ederek, “Canım kardeşlerim, bir kez daha beni gururlandırdınız” dedi.ADANA (İGFA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, cezaevinden yaptığı duygusal paylaşımla Adana halkına ve destekçilerine seslendi.

Tutuklu bulunduğu süreçte kendisine destek olmak için bir araya gelen vatandaşlara hitaben Karalar, “Canım kardeşlerim, bir kez daha beni gururlandırdınız. Çok övündüm sizinle dün gece. Size güvenerek ve size dayanarak buralara geldim. Bir kez de yanıltmadınız. 40 derece sıcakta sel gibi geldiniz kardeşinize sahip çıkmaya” ifadeleriyle teşekkür etti.

Karalar, eşi Nuray Karalar’ın da kendisine verdiği desteği vurgulayarak, “İşte ben de canım eşim Nuray’ın dediği gibi size ne kadar değer veriyorum biliyorsunuz. Eşimden de duydunuz” dedi. Adana halkına ve tüm Türkiye’ye şükranlarını sunan Karalar, CHP Genel Başkanı’na da desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Hatırlanacağı gibi Karalar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında 5 Temmuz 2025’te gözaltına alınmış ve 8 Temmuz 2025’te tutuklanmıştı.