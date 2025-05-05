Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü; ikili ilişkiler ve bölgesel konular masaya yatırıldı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı tarafından aktarılan görüşmenin detaylarında, Türkiye-ABD ilişkileri, savunma sanayiinde iş birliği, bölgesel ve küresel meseleler ele alındığı kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin ABD ile iş birliğini ilerletmeye hazır olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin ABD ile başta…

— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) May 5, 2025

Trump’ın savaşları bitirme yaklaşımını desteklediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran müzakereleri ve Rusya-Ukrayna savaşını sonlandırma çabalarını takdir etti.

Gazze’deki insani krize dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, yardımların kesintisiz ulaştırılması ve ateşkes için Türkiye’nin her türlü desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Suriye’nin toprak bütünlüğü ve istikrarı için çalıştıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’nin Suriye yaptırımlarını hafifletmesinin sürece katkı sağlayacağını, istikrarlı bir Suriye’nin dünya barışına hizmet edeceğini söyledi.

Görüşmede ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’ı Türkiye’ye davet etti.