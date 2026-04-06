Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrası yaptığı açıklamada erken seçim olmayacağını net bir dille ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin önceliğinin güvenlik, yatırım ve ekonomik istikrar olduğunu söyledi.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine toplantısı ardından millete seslendi.

Orta Doğu'da giderek büyüyen krizin öncelikli gündem maddesinin olduğu toplantıda, İran merkezli çatışmaların küresel ekonomiye etkileri detaylı şekilde ele alındı.

Türkiye'nin bu süreçten en az zararla çıkabilmesi için alınabilecek ek ekonomik tedbirler masaya yatırıldı.

'ERKEN VEYA ARA SEÇİM OLMAYACAK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Millete Sesleniş' konuşmasında, erken veya ara seçim olmayacağını belirterek, Türkiye'nin tek gündeminin ülkeyi kriz ve çatışmalardan uzak tutmak olduğunu söyledi.

'Biz havanda su dövme değil, iş yapma, hizmet üretme ve milletimize hizmet etme peşindeyiz' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ' Ülkemizin itibarını hem ulusal hem uluslararası ölçekte artırmaya çalışıyoruz. Türkiye'yi güçlü ve büyük ekonomisiyle küresel oyuncu haline getirmeye bakıyoruz' diye konuştu.

Ekonomik göstergelere de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, dış borcun ve toplam dış finansman ihtiyacının milli gelire oranının tarihsel ortalamaların altında olduğunu belirtti.

'DEZENFLASYON PROGRAMINDAN TAVİZ VERİLMEYECEK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dezenflasyon programında taviz verilmeyeceğini vurgulayarak, istihdam, üretim ve ihracatın öncelik olmaya devam edeceğini söyledi.

Muhalefetin yıllardır kendilerini eleştirdiği enerjide kaynak ülke çeşitlendirme politikası değerinin bugünlerde daha iyi anlaşıldığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Gübre ve hammadde tedariklerimizi de zaten çok önceden yapmıştık. Savaştan bu yana alternatif ülkelerden uygun fiyata üre gübresi temini için gümrük vergilerini sıfıra indirdik. Keza bazı gübre cinslerinde de gümrük vergisini sıfırladık. İhracat kapasitesine sahip olduğumuz gübrelerin ihracatını da durdurarak bu ürünlerin yurt içinde daha fazla kullanılabilmesinin önünü açtık. Ayrıca antrepolarda bulunan üre gübresinin Türkiye üzerinden yurt dışına transitini ve yeniden ihracını durdurduk. Gübre gibi tarımsal üretim girdilerinde sıkıntımız yoktur. Aldığımız tedbirler sayesinde inşallah gıda arz güvenliğinde de hiçbir sorun yaşamayacağız' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fahiş fiyat artışlarıyla milletin ekmeğine kan doğrayan savaş fırsatçılarına yönelik denetimlerimiz yoğun bir şekilde devam ettiğini kaydetti.

Vatandaşlara ve iş dünyasına mesaj veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin stratejik konumu, güçlü altyapısı, genç ve nitelikli iş gücü ve İstanbul Finans Merkezi ile yeni dönemin cazibe merkezlerinden biri olmaya aday olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda 1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla erken tanının önemine dikkati çekerek, ücretsiz kanser taraması ve erken tanıya yönelik sağlık verilerini paylaştı.