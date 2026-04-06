ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ülke genelindeki güvenlik önlemlerini değerlendirmek üzere Valilerle Video Konferans Sistemi (VKS) aracılığıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda, asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar tüm yönleriyle ele alındı. ,

Bakanlıktan yapılan paylaşımda, 'Milletimizin huzur ve güvenliği için yürütülen çalışmaları titizlikle takip ediyor; sahadaki etkinliği her geçen gün artırıyoruz. Suç ve suçlularla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz' denildi.