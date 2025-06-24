Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi’nde savunma harcamaları, adil külfet paylaşımı ve Filistin’deki katliamları gündeme taşıyacağını açıkladı; Ukrayna’da ve Ortadoğu’da diplomasiye vurgu yaptı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere Hollanda’nın Lahey kentine hareket etti.

Zirvede, NATO’nun caydırıcılık ve savunma kapasitesini güçlendirecek adımlar ele alınacak, müttefiklerin savunma harcamalarını artırmaya yönelik yeni hedefler belirlenecek.

TÜRKİYE’NİN NATO’DAKİ ROLÜ

Erdoğan, Türkiye’nin NATO’nun ikinci büyük kara ordusunu yöneten bir müttefik olarak, savunma yeteneklerini geliştirirken İttifakın caydırıcılığına önemli katkılar sunduğunu belirtti. “Adil külfet paylaşımı ve Avrupa güvenliğinin pekiştirilmesi önceliğimiz,” diyen Erdoğan, müttefikler arasındaki savunma ürünleri ticaretine getirilen engellemeleri eleştirdi: “Bu kısıtlamalar amasız, fakatsız kaldırılmalı.” Türkiye’nin, Avrupa güvenliğine birçok üyenin toplamından fazla katkı sağladığını vurgulayan Erdoğan, ülkenin Birliğin savunma girişimlerine tam olarak dâhil edilmesi gerektiğini ifade etti.

UKRAYNA VE FİLİSTİN GÜNDEMDE

Zirvenin önemli başlıklarından birinin Ukrayna’daki savaşın adil ve kalıcı bir çözümle sonuçlandırılması olduğunu belirten Erdoğan, Filistin’de Netanyahu hükümetinin katliamlarına dikkat çekeceğini söyledi. Dün gece varılan ateşkes mutabakatını memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Erdoğan, “Tüm tarafları ateşkese uymaya davet ediyoruz. Bölgemiz, küresel etkileri olacak bir savaşın yükünü kaldıramaz. Diplomasi en akılcı yoldur,” dedi.

DİPLOMASİYE BAĞLILIK VURGUSU

Türkiye’nin uluslararası hukuka saygılı ve diplomasiye öncelik veren duruşunu sürdüreceğini vurgulayan Erdoğan, bölgede ateşkesi ve kalıcı sükûneti destekleyen her çabayı takdir ettiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve ve ikili görüşmelerde bu konuları kararlılıkla gündeme taşıyacağını ekledi.