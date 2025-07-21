Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC’deki 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dönüşünde, Kıbrıs’ta iki devletli çözümden taviz verilmeyeceğini vurguladı. Suriye, savunma sanayisi ve LGS iddialarına da değindi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lefkoşa’daki 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 51. yılında, harekâtın “Enosis” hayalini sona erdirdiğini ve Ada’ya barış getirdiğini belirten Erdoğan, “Kıbrıs Türkü, anavatan Türkiye’nin desteğiyle özgürce yaşayacak. Çözümün anahtarı iki devletli çözümdür, bundan taviz yoktur,” dedi. KKTC’ye yeni sağlık merkezi ve çevre yolu projeleri gibi desteklerin süreceğini vurguladı.

SURİYE VE TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Erdoğan, Suriye’de ateşkes sürecinde Türkiye’nin katkılarına değinerek, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın dik duruş sergilediğini söyledi.

Suriye’nin toparlanması için destek vereceklerini ve Suriyelilerin gönüllü geri dönüşünü hızlandıracaklarını ifade etti. “Terörsüz Türkiye” hedefinde silah bırakma sürecinin başladığını, İmralı’nın destek verdiğini ve komisyon görüşmelerinin Meclis’te ilerleyeceğini belirtti.

SAVUNMA SANAYİSİ VE AB

Savunma sanayisinde KAAN, TCG Anadolu ve insansız hava araçlarıyla önemli adımlar atıldığını kaydeden Erdoğan, yeni uçak gemisi için İspanya ile görüşmelerin sürdüğünü ve jet uçak alımı için İngiltere ve Almanya ile olumlu temaslar kurulduğunu aktardı. AB üyelik müzakerelerinde ise Türkiye’nin hazır olduğunu, siyasi bariyerlerin kaldırılması gerektiğini söyledi.

LGS İDDİALARINA TEPKİ

LGS’de imam hatip liselerine yönelik iddiaları “ahlaksız iftira kampanyası” olarak niteleyen Erdoğan, “12-13 yaşındaki çocukların emeğine kara çalınıyor. Bu, imam hatip düşmanlığıdır. Müfteriler özür dilemeli,” dedi. Sınav güvenliğinin hassasiyetle ele alındığını vurguladı.

NÜFUS VE AİLE POLİTİKALARI

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre doğurganlık oranının 1,5’in altına düştüğünü belirten Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na çalışmaları yoğunlaştırma talimatı verdiğini söyledi. Aile Yılı kapsamında yarı zamanlı çalışma hakkı gibi adımların süreceğini ifade etti.

Gazze’deki İsrail saldırılarına karşı ateşkes için ABD, Mısır ve Katar’la görüşmelerin devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zengezur Koridoru’nun bölge ticaretini canlandıracak bir mutabakat simgesi olmasını hedeflediklerini söyledi.