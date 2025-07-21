Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından geçtiğimiz yıl ilk kez organize edilen eski yazlık sinema günlerini hatırlatacak programlarda vatandaşlara bu yılda açık havada film izleme keyfi yaşatılacak.DENİZLİ (İGFA) - Türk sinemasının başarılı yapımları Denizlililerle ücretsiz buluşurken, rezervasyon ebilet.denizli.bel.tr adresinden online olarak yapılacak. Ayrıca film gösterimlerinde vatandaşlara ücretsiz olarak patlamış mısır ve gazoz da ikram edilecek.

SANAT ŞEHRİ DENİZLİ

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, tüm hemşehrilerini birbirinden keyifli filmlerin gösterime sunulacağı Açıkhava Sinema günlerine davet etti. Başkan Çavuşoğlu, "Şehrimizde sanatın ve kültürün her dalına dokunmaya devam ediyoruz. Yaz akşamlarını eski yazlık sinema tadında, birlikte gülüp birlikte duygulanacağımız güzel anılarla süslemek istiyoruz. Tüm hemşehrilerimizi aileleriyle birlikte bu güzel etkinliğe bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

AÇIKHAVA SİNEMA GÜNLERİ

26Temmuz 2025 Cumartesi 21:00 Vizontele Tuuba

30 Temmuz 2025 Çarşamba 21:00 Dedemin İnsanları

2 Ağustos 2025 Cumartesi 21:00 Organize İşler

6 Ağustos 2025 Çarşamba 21:00 Unutursam Fısılda

9 Ağustos 2025 Cumartesi 21:00 Hedefim Sensin

16 Ağustos 2025 Cumartesi 21:00 İstanbul Kırmızısı

23 Ağustos 2025 Cumartesi 21:00 Arabesk

27 Ağustos 2025 Çarşamba 21:00 Beynelmilel

6 Eylül 2025 Cumartesi 21:00 Issız Adam

13 Eylül 2025 Cumartesi 21:00 Cem Karaca'nın Gözyaşları

27 Eylül 2025 Cumartesi 21:00 Kral Şakir Oyun Zamanı