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Tekne, ekiplerin çalışması sonucu Narlı İskelesi'ne emniyetle yanaştırılırken, teknede bulunan 7 kişinin de güvenli şekilde tahliye edildiği bildirildi.

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 15 metre uzunluğundaki teknede bulunan 7 kişi, makine arızası nedeniyle denizde sürüklenmeye başladı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen KIYEM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu, arızalanan tekneye müdahale ederek güvenli şekilde yedekleme işlemini gerçekleştirdi.

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BALIKESİR (İGFA) - Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Kapıdağ Yarımadası açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen bir tekneye yönelik kurtarma operasyonu gerçekleştirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Balıkesir'in Erdek ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen 15 metrelik teknenin, KIYEM-4 hızlı tahlisiye botu tarafından güvenli şekilde Narlı İskelesi'ne çekildiğini açıkladı.

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