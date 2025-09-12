Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastaneleri’nde, Turkuaz Seramik’in bağışladığı Kabin Tipi Solunum Fonksiyon Cihazı ile yenilenen klinikler ve öğrenci laboratuvarının açılış töreni düzenlendi.Habibullah EFENDİGİL / KAYSERİ (İGFA) - ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimliği Konferans Salonu’nda gerçekleşen törende, Turkuaz Seramik’in katkılarıyla Göğüs Hastalıkları Kliniği’ne bağışlanan Kabin Tipi Solunum Fonksiyon Cihazı, yenilenen Hematoloji ve Onkoloji Klinikleri ile Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Öğrenci Laboratuvarı hizmete açıldı.

Törene Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, belediye başkanları, akademisyenler ve hayırsever iş insanı Abidin Özkaya katıldı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Turkuaz Seramik’in hayırseverlikte örnek bir aile olduğunu vurgularken, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun’un üniversiteyi ileriye taşıma çabalarına dikkat çekti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ERÜ’nün Kayseri’nin gururu olduğunu ve bölgeye hizmette öncü olduğunu belirtti.

Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, 2030’da tamamlanması planlanan 800 yataklı hastane projesine değinerek, “Hastanemiz Anadolu’ya hizmet eden bir merkez. Fiziki iyileştirmeler ve güçlü akademik kadromuzla bölgeye değer katıyoruz. Hayırseverlerimizin desteği bizim için çok kıymetli” dedi. Altun, Tıp Fakültesi’nde atama bekleyen akademisyen olmadığını, yeni ve alanında uzman hocalarla kadroyu güçlendirdiklerini vurguladı.

Turkuaz Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Abidin Özkaya, ERÜ'nün göz bebekleri olduğunu ifade ederek, ellerinden geldiğince katkı sunmaya devam edeceklerini söyledi.