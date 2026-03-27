Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeyle yatırım fonlarından elde edilen kazançlara uygulanan stopaj oranları yeniden belirlendi. Uzun süreli yatırımlara vergi avantajı getirildi.

ANKARA (İGFA) - Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle yatırım fonlarından elde edilen kazançlara uygulanan vergi oranlarında değişikliğe gidildi.

Yeni düzenleme ile özellikle uzun vadeli yatırımları teşvik edilmesi amaçlandı. Buna göre, hisse senedi yoğun fonlar ile girişim sermayesi yatırım fonları ve gayrimenkul yatırım fonlarına yönelik stopaj oranları yeniden şekillendirildi. İki yıldan uzun süre elde tutulan bazı yatırım araçlarında stopaj oranı sıfır olarak uygulanacak. Diğer yatırım fonlarından elde edilen kazançlarda ise mevcut tevkifat oranı yüzde 17,5 olarak devam edecek.

Bu kapsamda ayrıca Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) dışında kalan serbest fonlara yönelik de yeni bir adım atıldı. TEFAS'ta işlem görmeyen hisse senedi yoğun serbest fonların katılma paylarından elde edilen kazançlar da yeni vergi sistemi içine dahil edildi.