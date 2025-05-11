Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Nisan 2025’te gerçekleştirdiği toplantılarda 22 şirkete lisans verirken, 7 şirketin lisansını sonlandırdı ve 2 şirketin lisansını iptal etti.ANKARA (İGFA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 10, 17, 24 ve 30 Nisan 2025 tarihlerinde yapılan toplantılarda enerji sektörüne yönelik önemli kararlar aldı.

Toplamda 22 şirkete lisans verilirken, 7 şirketin lisansı sonlandırıldı ve 2 şirketin lisansı iptal edildi.

Söz konusu kararlar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

TN Maleik Petrokimya A.Ş.’ye “TN Maleik Buhar Türbin Enerji Santrali” için 49 yıl süreli üretim lisansı, Alpine Tedarik Enerji ve Serhas Tekstil’e 20’şer yıl süreli tedarik lisansı, Bunker Petrol’e 15 yıl süreli ihrakiye teslimi lisansı verildi.

Energy Pool Turkey ve Enko Enerji’ye 20’şer yıl süreli toplayıcı lisansı verildi. KRD Van Elektrik’in lisansı sonlandırılarak Aslanlı Van Elektrik’e, Rotor Elektrik’in lisansı sonlandırılarak Zorlu Yenilenebilir Enerji’ye, En 2 Rüzgar Enerjisi’nin lisansı sonlandırılarak Enerjisa Enerji Üretim’e yeni üretim lisansları devredildi.

Panda Alüminyum’un lisansı sonlandırılarak Panab Van Enerji’ye, Egenda Ege Enerji’nin lisansı sonlandırılarak İyte RES’e yeni üretim lisansları verildi. Nepsun Solar’a 49 yıl süreli üretim lisansı, Pure Energy ve Inavitas’a 20’şer yıl süreli toplayıcı lisansı, Elan Energy’ye 20 yıl süreli tedarik lisansı, Sivrihisar OSB’ye 49 yıl süreli OSB dağıtım lisansı, Pekintaş Ess Enerji’ye 20 yıl süreli tedarik lisansı verildi.

GBB Çevre ve Enerji’ye 20 yıl süreli tedarik lisansı, SMS Yatırım ve Akhisar Enerji’ye 49’ar yıl süreli üretim lisansı verildi.

Öte yandan Megawatt Teknoloji’nin şarj ağı işletmeci lisansının yanı sıra Isparta Mensucat’ın üretim lisansı sona erdilirken, Zenginsöz Enerji ve Hasan Zenginsöz Enerji’nin biyokütle tesisi üretim lisansları iptal edildi.

Petrol piyasasında ise Alkim Petrokimya, TP Petrol Dağıtım, Erman Madeni Yağ ve Skor Petrokimya’nın madeni yağ ve iletim lisans süreleri 2035 ve 2040 yıllarına kadar uzatıldı.