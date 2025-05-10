Türk savunma sanayiinin lider markalarından olan SARSILMAZ, FEINDEF 2025’te yüksek teknolojiye sahip ve silah sistemleriyle yerini alıyor. Madrid’de düzenlenecek fuarda, yerli mühendislik gücünü ve ihracat vizyonunu dünya kamuoyuna sunacak olan SARSILMAZ, gelişmiş Ar-Ge altyapısıyla geleceğin savunma ihtiyaçlarına da yanıt veriyor.ANKARA (İGFA)- Türk savunma sanayisinin en köklü ve en güçlü temsilcilerinden SARSILMAZ, 12-14 Mayıs 2025 tarihleri arasında Madrid’de düzenlenecek olan FEINDEF Fuarı’nda yenilikçi ürünleriyle yer alacak. İspanya Uluslararası Savunma ve Güvenlik Fuarı (FEINDEF), Feindef Vakfı tarafından düzenlenen ve İspanya Savunma Bakanlığı tarafından kurumsal olarak desteklenen, iki yılda bir gerçekleştirilen prestijli bir etkinliktir. SARSILMAZ, bu seçkin platformda yer alarak, Türk savunma sanayiinin teknolojik kabiliyetlerini ve üretim gücünü dünya kamuoyuna bir kez daha sunmayı hedefliyor.

Küresel Vizyonla İhracat Odaklı Büyüme

FEINDEF 2025, SARSILMAZ’ın küresel pazardaki hedeflerini destekleyen önemli bir kilometre taşı olacak. Şirket, Avrupa başta olmak üzere farklı coğrafyalarda iş birlikleri kurmak, yeni pazarlar kazanmak ve mevcut ihracat ağını genişletmeyi hedefliyor. Dünyanın dört bir yanındaki savunma sanayii profesyonelleri ile buluşma fırsatı sunan bu fuar, SARSILMAZ’ın stratejik büyüme vizyonunun uluslararası platformlarda desteklenmesine katkı sağlayacak.

Ordular İçin Güçlü Çözümler

SARSILMAZ, fuarda milli üretim tabancalardan piyade tüfeklerine, makineli tüfeklerden özel görev silahlarına kadar geniş bir ürün yelpazesini tanıtacak. Bu sistemler, yüksek dayanıklılık, hassasiyet ve kullanıcı dostu tasarımlarıyla dikkat çekiyor. SARSILMAZ’ın üretim gücü, ürün çeşitliliğinin yanı sıra, üstün kalite kontrol sistemleri, hassas işleme teknolojileri ve askeri standartlara uygunlukta da kendini gösteriyor.

SARSILMAZ, fuarda savunma sanayisinin en güçlü ve yenilikçi modellerini sergiliyor! Her türlü operasyonel ihtiyaca yönelik tasarlanmış SAR 127 MT ve SAR 762 MT makineli tüfekler, hem karada hem havada hem de denizde kullanılabilme özellikleriyle yüksek ateş gücü ve dayanıklılık sunuyor. Zorlu saha koşullarında güvenliği sağlayan SAR 556 MT, hafif yapısı ve hızlı değiştirilebilir namlu modu ile dikkat çekerken, SAR 109T ise meskun mahal operasyonları için özel olarak tasarlanmış özellikleriyle öne çıkıyor.

SARSILMAZ, askeri çözümlerin yanı sıra sivil kullanıcılar için de geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Polimer gövdeli tabanca segmentinde yer alan SAR9 GEN3 serisi, üstün ergonomi ve performansıyla öne çıkarken; çelik gövdeli modellerdeki SAR 7/24 serisi ise sağlamlık ve klasik çizgileri modern mühendislikle birleştiriyor. Ayrıca MAGIC, VERTU ve M204 STD pompalı av tüfekleri, hem avcılık hem de savunma amaçlı kullanımlar için güvenilir seçenekler sunuyor. Tüm bu ürünler, gücü, teknolojiyle buluşturan bir vizyonun ürünü olarak fuarda meraklılarına sunulacak.

İleri Mühendisliğe Yatırım Yapan Bir Teknoloji Şirketi

SARSILMAZ, Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri (UKSS) ve SARBOT gibi insansız savunma teknolojilere yönelik geliştirdiği projelerle, modern harp sahasının gereksinimlerine cevap verme konusunda da iddialı bir konumda yer alıyor. Bu sistemler, şirketin Ar-Ge kabiliyetini, dijitalleşme vizyonunu ve entegre savaş teknolojilerinde ulaştığı noktayı göstermesi açısından büyük önem taşıyor. SARSILMAZ, bu alandaki yatırımlarıyla geleceğin akıllı savunma çözümlerinde de aktif bir rol üstleniyor.

Yüksek mühendislik kapasitesi, yenilikçi üretim süreçleri ve yüzde 100 yerli tasarım anlayışıyla üretim yapan SARSILMAZ, Türk savunma sanayiinin küresel yüzü olmayı sürdürüyor. FEINDEF Fuarı, bu başarı hikayesinin uluslararası sahnede bir kez daha vurgulanacağı önemli bir platform olacak.