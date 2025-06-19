Bursa Osmangazi Belediyesi ve Osmangazi Kent Konseyi Engelliler Meclisi işbirliğinde “Engelli Bireylerin Yaşam Hakkı ve Hukuki Güvenceleri” konulu toplantı düzenlendi.BURSA (İGFA) - Düzenlenen toplantıda engelli bireylere hakları, karşılaştıkları zorluklarla ve engellerle nasıl başa çıkabilecekleri konularında bilgiler verildi.

Osmangazi Kent Konseyi Engelliler Meclisi tarafından Ördekli Kültür Merkezi’nde 15 günde bir düzenlenen toplantılara alanında uzman isimler konuşmacı olarak katılarak engelli bireylere hayatta karşılaşabilecekleri çeşitli konularla alakalı bilgiler veriyor.

Engelli bireyler ve ailelerinin yoğun katılım gösterdiği “Engelli Bireylerin Yaşam Hakkı ve Hukuki Güvenceleri” konulu toplantıya Avukat Merve Kuş Tunç, konuşmacı olarak katıldı. Toplantıda engelli bireyler Birleşmiş Milletler Engelli sözleşmeleriyle ilgili hangi uygulamalar yapılabilir, hangi kanun yollarına başvurulabilir, engelli bireylerin haklarını tanıması ve olası bir problemde hangi kanun yollarına ve mercilere başvuru yapacağı konularında bilgilendirildi.