Bursa Osmangazi Belediyesi bünyesinde hizmet veren Osmangazi Belediyesi Engelliler Bakım Merkezi (OBAM)'da eğitim gören özel gereksinimli öğrenciler, hazırladıkları gösterilerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını coşkuyla kutladı.

BURSA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin 102'inci kuruluş yıldönümü için Osmangazi Belediyesi Engelli Bakım Merkezi (OBAM)'da eğitim gören özel gereksinimli öğrenciler, birbirinden özel gösteriler hazırladı.

Osmangazi Gösteri Merkezinde düzenlenen kutlama etkinliğinde sahne alan özel öğrenciler, koro eşliğinde şarkılar söyleyip çeşitli gösteriler yaparak Cumhuriyetin 102'inci kuruluş yıldönümü büyük bir sevinç ve heyecanla kutladı.

Engelli bireylerin yaptığı bir birinden özel gösteriler izleyenler tarafından büyük beğeni aldı. Düzenlenen kutlama etkinliğine Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Programa katılanlar engelli bireylerin söylediği coşkulu şarkılara alkışlarla ritim tutup eşlik ederek heyecanlarına ortak oldu.

'MEDENİYETLERİN GELİŞMİŞLİK ÖLÇÜSÜ ÖZEL BİREYLERE VERDİĞİ DEĞERLE ÖLÇÜLÜR'

Bütün resmi bayramlarda OBAM üyelerinin hazırladıkları gösterileri izleme fırsatı bulduklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 'Yüreklerinin temizliğiyle ve içten gelen duygularıyla bize çok keyifli anlar yaşatıyorlar, kendilerinin, öğretmenlerinin ve ailelerinin emeklerine sağlık, Cumhuriyetin yarın 102'inci yılını kutlayacağız. Cumhuriyetin en önemli faziletlerinden biri ne derseniz, dezavantajlı guruplara, kimsesizlere, onurlu bir yaşam fırsatı bulamamış kesimlere eşit birer yurttaş olarak yaşama imkanı sunmasıdır. Medeniyetlerin gelişmişlik ölçüsü özel bireylere verdiği değerle ölçülür, batılı medeniyetlere gittiğinizde özel bireylerin yaşamı ne kadar kolaysa onlara verilen değer ne kadar yüksekse sizin de medeniyetler seviyesindeki yeriniz o kadar yüksektir. Büyük Önder Atatürk'ün muhasır medeniyetler hedefine çıkma hedefini özellikle özel bireylerimizle birlikte gerçekleştireceğiz. Cumhuriyetimizin 102'inci yılını kutluyorum. Nice 102'inci yıllara diyorum' dedi.

Kutlama etkinliğinin sonunda Nilüfer Kadın Korosu Derneği Üyelerinin düzenlediği Cumhuriyet Kadınları Defilesi izleyenlerden tam not aldı.