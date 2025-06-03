ANKARA (İGFA) - TÜİK, Mayıs ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Mayıs 2025’te bir önceki aya göre yüzde 1,53, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35,41 yükseldi.

Yılbaşından bu yana artış yüzde 15,09, 12 aylık ortalamalara göre yüzde 45,80 oldu.

GIDA VE KONUTTA ÖNEMLİ DEĞİŞİMLER

Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 67,43 ile konutta görülürken, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 32,87, ulaştırma yüzde 24,59 arttı. Bu grupların enflasyona etkisi sırasıyla yüzde 9,34, yüzde 8,25 ve yüzde 4,07 oldu. Aylık olarak gıda yüzde 0,71 azalırken, ulaştırma yüzde 2,66, konut yüzde 2,99 artış gösterdi. Aylık etkiler ise gıda için yüzde -0,18, ulaştırma için yüzde 0,40, konut için yüzde 0,48 olarak kaydedildi.

143 BAŞLIKTAN 111’İNDE ARTIŞ

Mayıs’ta 143 temel başlıktan 28’inde düşüş, 4’ünde değişim olmazken, 111’inde artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda, enerji, alkollü içkiler, tütün ve altın hariç TÜFE (B), aylık yüzde 2,25, yıllık yüzde 34,81, yılbaşından bu yana yüzde 15,24, 12 aylık ortalamalara göre yüzde 45,00 arttı.