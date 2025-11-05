Enez Belediyesi ile Bulgaristan Tunca Belediyesi'nin yürüttüğü Avrupa Birliği Turkey-Bulgaria IPA Projesi kapsamında 1 milyon Euro'luk çevre ve altyapı yatırımı tamamlanmak üzere. Proje ile 3 elektrikli çöp kamyonu ilçeye kazandırılırken, sahil şeridi güneş enerjili sistemlerle modernize edilecek.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Enez Avrupa Birliği destekli büyük bir çevre dönüşüm projesine imza atıyor. Enez Belediyesi ile Bulgaristan Tunca Belediyesi ortaklığında yürütülen Turkey-Bulgaria IPA Projesi kapsamında, 3 yıldır süren çalışmalar sona yaklaştı.

Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, proje bedelinin 1 milyon Euro olarak onaylandığını belirterek, 'Bulgaristan Tunca Belediyesi ile lider olduğumuz proje kapsamında Aralık ayında çöp kamyonlarımızı teslim alacağız. 3.200 metrelik sahil düzenlemesi ihalesini ise Şubat ayında gerçekleştireceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.' dedi.

Proje kapsamında; 3 adet 72 volt elektrikli çöp kamyonu, Altınkum sahiline 11 adet güneş enerjili büfe (kiosk), Her büfe alanına 6'şar adet kamelya olmak üzere toplam 66 kamelya, 2.500 metrelik sahil yoluna güneş enerjili aydınlatma lambaları, Büfelerden kumsala uzanan 50 metrelik 11 ahşap yürüyüş yolu, 33 adet geri dönüşüm kutusunun da Enez'e kazandırılacağı bildirildi.

Başkan Günenç, doğalgaz döşemesi nedeniyle bozulan yolların da yeniden yapılacağını belirterek, 'Enez merkez ve sahil bölgelerinde hizmetlerimiz sürecek. 4 bin nüfuslu bir ilçe olarak yaz aylarında 100-150 bin kişiye hizmet veriyoruz. Vatandaşlarımızın sabrı ve desteği için teşekkür ediyorum. Her şey çok güzel olacak.' diye konuştu.