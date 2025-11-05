İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; Adana, Erzincan ve Van merkezli operasyonda 95 ruhsatsız tabanca, 3 bin 116 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 31 av tüfeği, 2 el bombası ve 19 bin 467 parçanın ele geçirildiğini duyurarak, organize suçlara silah temininin kesildiğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından duyurduğu operasyonda, Adana, Erzincan ve Van merkezli 41 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı' baskınlarında 135 şüpheliyi yakaladıklarını açıkladı.

Operasyon, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) KOM Daire Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet KOM Şube Müdürlüklerince gerçekleştirildi.

Ele geçirilen malzemeler arasında 95 adet ruhsatsız tabanca, 3 bin 116 adet kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 31 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet el bombası ve 19 bin 467 adet silah parçası yer aldı.

Bu yakalamalarla ruhsatsız silahlarla işlenebilecek suçları engellediklerini ve halkımızın huzurunu kaçıran çetelere ve organize suç örgütlerine silah teminini önlediklerini belirten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Operasyon, Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Samsun, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova ve Zonguldak'ı kapsadı. Silah ve mühimmat kaçakçılığı mücadelesi, yasa dışı ticareti ve bu silahlarla işlenebilecek her suçu engellemeye yönelik oldu' dedi.

Şüphelilerin sorgusunun sürdüğü kaydedildi.