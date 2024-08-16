Kimya fabrikalarının Gemlik Körfezi’nden gitme vakti gelmedi mi? Kimya fabrikalarının Gemlik Körfezi’nden gitme vakti gelmedi mi?

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, bölgede sıkça yaşanan maddi ve manevi kayıplara yol açan kaçakçılık olaylarına karşı mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen bir operasyonda önemli bir yakalama yapıldı.Süleyman BEZBAŞ / KEŞAN POSTASI 

EDİRNE (İGFA) - Enez ilçesi Sultaniçe köyünde gerçekleştirilen rutin bir devriye sırasında, şüphe üzerine durdurulan bir araçta kapsamlı arama yapıldı. E.E. isimli sürücünün kullandığı araçta yapılan aramada; 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör ve, 20 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Ele geçirilen bu tehlikeli malzemeler, yetkililer tarafından muhafaza altına alındı ve şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: igf