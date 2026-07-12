Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, göreve başlayan Kaymakam Yunus Emre Fırat'ı makamında ziyaret etti. Kurumlar arası iş birliğinin önemine değinen Günenç, Fırat'a yeni görevinde başarılar dileyerek günün anısına plaket takdim etti.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, ilçede göreve başlayan Enez Kaymakamı Yunus Emre Fırat'ı makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette Başkan Günenç, Kaymakam Fırat'a yeni görev yerinin hayırlı olmasını dileyerek, 'Güzel ilçemiz Enez'e hoş geldiniz.' ifadelerini kullandı. Başkan Günenç, Kaymakam Fırat'a yeni görevinde başarılar dileyerek, Enez'in gelişimi ve vatandaşlara sunulacak hizmetlerde kurumlar arası iş birliğinin önemine vurgu yaptı. Ziyaretin sonunda Özkan Günenç, Enez Belediyesi adına Kaymakam Yunus Emre Fırat'a günün anısına bir plaket takdim etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin ardından sona erdi.