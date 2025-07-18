ANKARA (İGFA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin enerji filosuna yüksek teknolojiyle donatılmış iki yeni nesil derin deniz sondaj gemisinin eklendiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Filomuz büyüyor, Mavi Vatan’daki gücümüz artıyor” diyen Bakan Bayraktar, bu gemilerin Karadeniz ve ötesinde keşif ve üretim kapasitesini artıracağını belirtti.

https://twitter.com/aBayraktar1/status/1945906909158269351

Yeni gemilerle Türkiye’nin derin denizlerdeki varlığının güçleneceğini vurgulayan Bakan Bayraktar, “Filomuz artık sadece sayıca değil, teknoloji, kapasite ve operasyonel etkinlik açısından da dünya çapında bir seviyeye ulaştı. Dünyanın en modern ilk dört enerji filosu arasındaki yerimizi alıyoruz” dedi. Bayraktar, bu adımın “Enerjide Tam Bağımsız Türkiye” hedefi doğrultusunda kararlılıkla atıldığını ifade ederek, “Milletimize hayırlı olsun” mesajını paylaştı.