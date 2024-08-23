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En iyi Narkotik Polisi 'Anne' eğitimi

Yeniyüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi'inde En İyi Narkotik Polisi 'Anne' konulu uyuşturucuyla mücadele eğitimi verildi.

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MURAT AYDIN
MURAT AYDIN
Gazeteci
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En iyi Narkotik Polisi 'Anne' eğitimi

İstanbul Gaziosmanpaşa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube'nin uygulamaya koyduğu Uyuşturucu ile Mücadele  programı çerçevesinde Yeniyüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi'inde En İyi Narkotik Polisi "Anne" konulu eğitimi verildi.

Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ve sosyal sorumluluk projesi kapsamında büyük bir öneme sahip olan "En İyi Narkotik Polisi: Anne Eğitimi" adlı program, çocuklarını yakından izleyen tüm ebeveynleri ve çocuklarla temas halinde olan yetişkinleri bilinçlendirmeyi hedefliyor. Bu eğitim programı, çocukların uyuşturucu madde kullanımı riskiyle karşı karşıya kalmaları durumunda ailelerin nasıl davranması gerektiği, hangi işaretlere dikkat etmesi gerektiği ve olası tehlikeleri nasıl fark edebilecekleri konusunda kapsamlı bir bilgilendirme sunuyor.

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ÇOCUKLARDA FİZİKSEL VE RUHSAL DEĞİŞİM YAKINNDAN İZLENMELİ

Eğitim, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi'nden görevlendirilerek Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi'ne gelen deneyimli polis memuru Okan Kömürcü tarafından verildi. Okan Kömürcü, özellikle ergenlik ve gençlik döneminde olan çocukların uyuşturucu maddelerle temas etme riskine dikkat çekerek, ailelerin bu konuda bilinçlenmesi gerektiğinin altını çizdi. Eğitimde, çocukların evde ve sosyal yaşamda sergiledikleri fiziksel ve ruhsal değişimlerin yakından izlenmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca, çocukların odaları, çantaları ve kişisel eşyalarında dikkat edilmesi gereken unsurların neler olduğu konusunda detaylı bilgi verildi. Çevresel iletişimlerinde meydana gelen değişikliklerin de ebeveynler tarafından dikkatle takip edilmesi gerektiği belirtildi.

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UYUŞTURUCU ŞEPHESİ DURUMUNDA POLİSE BAŞVURULMALI

Okan Kömürcü, çocuklarda gözlemlenen bu tür değişimlerin, olası uyuşturucu madde kullanımı ile ilişkilendirilebileceğini ve böyle bir durumla karşılaşılması halinde ailelerin hiç vakit kaybetmeden polise başvurmaları gerektiğini ifade etti. Bu tür durumlarda polise bilgi verilmesinin yalnızca bir sorumluluk değil, aynı zamanda bir zorunluluk olduğunu belirten yetkili, vatandaşların bu süreçte çekinmeden ve kendilerini güvende hissederek harekete geçmelerinin hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

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UYUMA MOBİL UYGULAMA...

Eğitimde ayrıca, İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen ve uyuşturucu ile mücadelede önemli bir araç olarak kullanılan UYUMA isimli mobil uygulama da tanıtıldı. Bu uygulama sayesinde vatandaşlar, kimliklerini gizli tutarak polise doğrudan bilgi verebiliyor ve bu sayede uyuşturucu ile mücadeleye aktif olarak katılabiliyorlar. Yetkili polis memuru, bu uygulamanın kullanımının yaygınlaşmasının, uyuşturucu ile mücadelede büyük bir fark yaratacağını belirtti.

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Sonuç olarak, bu eğitim programı hastane çalışanlarına yalnızca teorik bilgi sunmakla kalmadı, aynı zamanda pratikte karşılaşabilecekleri olası risklere karşı da bilinçli ve hazırlıklı olmalarını sağladı. Bu tür eğitimlerin, toplumun her kesiminde farkındalığı artırarak uyuşturucu ile mücadelede önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz.

Editör: MURAT AYDIN
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Editör Hakkında
MURAT AYDIN
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