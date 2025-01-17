En sevdiğimiz 3 destinasyon hangileri oldu? Yurt içinde en çok nerede konakladık? Hangi ülkeleri gezdik? 2024 yılının tatil raporu açıklandı. Yurt dışı turlarda en çok tercih edilen üç rota Dubai, Sharm El Sheikh, Selanik & Kavala oldu.STANBUL (İGFA) - Akademetre’nin marka sağlığı araştırmasına göre tatil şirketi bilinirliğinde ilk akla gelen markalardan Tatilsepeti, 2024 yılı Türkiye tatil raporlarını açıkladı.

Tatilsepeti platformunda 2024 yılında yapılan rezervasyonlara göre en çok konaklama yapılan şehir Antalya, en çok bilet kesilen uçuş rotası ise Lefkoşa oldu. Tatil planlayanların en çok gezdiği ülkelerin başında Yunanistan geldi, en çok talep alan yurt dışı turu ise Dubai olarak gerçekleşti.

Verilere göre Türkiye’nin 2024 tatil atlasından yansıyan veriler şöyle:

KONAKLAMADA BİRİNCİ ANTALYA, ONU KIBRIS, İSTANBUL VE BODRUM TAKİP EDİYOR

Geçtiğimiz yıl özellikle çocuklu aileler tarafından en çok konaklama yapılan bölge Antalya oldu.

133 bin 62 yetişkin, toplam 233 bin 664 rezervasyon gün sayısıyla konakladı. Antalya 2023 yılında da 1. sırada yer almıştı. Tatilsepeti seyahat uzmanlarına göre Antalya doğası, otel çeşitliliği, bölge ve hizmet seçeneklerinin fazla olması, ulaşım kolaylığı ve çocuklu ailelere hitap etmesi gibi sebeplerle tercih ediliyor.

İkinci sırada 121 bin 319 rezervasyon gün sayısıyla Kıbrıs, üçüncü sırada ise 55 bin 748 rezervasyon gün sayısıyla İstanbul ve dördüncü sırada 36 bin 713 rezervasyon gün sayısıyla Bodrum geldi. 2023 yılında 2. sırada yine Kıbrıs yer almıştı. Seyahat uzmanlarına göre yaz tatilinin uzun döneme yayılması, Akdeniz ikliminin olması ve uçuş süresinin yakın olması Kıbrıs’ın tercih edilmesindeki nedenler.

Konaklamanın en yüksek olduğu diğer bölge ise Sapanca. Sapanca doğal güzellikleri ve özellikle hafta sonları için yakın destinasyon olması nedeniyle tercih ediliyor.

EN ÇOK UÇAK BİLETİ LEFKOŞA’YA KESİLDİ

Kıbrıs bölgesindeki otellere yönelik talep uçak biletlerine de yansıdı. 23.335 uçak biletiyle en çok uçuş talebi alan Lefkoşa’yı, 1249 biletle Antalya, 1231 biletle İstanbul izledi.

EN ÇOK GEZİLEN 3 ROTA; KAPADOKYA, GAP VE SALDA GÖLÜ OLDU

2 bin 200 gün rezervasyon gün sayısı ile Kapadokya en sevilen rota oldu, genelde sonbahar döneminde ziyaretçi akınına uğrayan, ancak 4 mevsimde de tercih edilen bir bölge. Eşsiz panoramasıyla hafta sonu tatili için planlama yapan misafirler tarafından tercih ediliyor. Ihlara Vadisi ve Taşköprü Kapadokya turlarının olmazsa olmazıydı. 1.014 rezervasyon gün sayısı ile Uçaklı GAP Turu en çok tercih edilen ikinci, 548 rezervasyon gün sayısı ile Salda Gölü ve Pamukkale’nin dahil olduğu tur ise en çok tercih edilen üçüncü tur oldu.

EN ÇOK ZİYARET EDİLEN 3 ÜLKE: YUNANİSTAN, GÜRCİSTAN, MISIR

Tatilcilerin seyahat planladığı ilk 3 ülke yine değişmedi. En çok gezilen ülkeler arasında birinci sırada Yunanistan, ikinci sırada Gürcistan ve üçüncü sırada Mısır geldi.