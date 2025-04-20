Global Yatırım Holding’in iştiraki Global Ports Holding tarafından işletilen Türkiye’nin en fazla gemi ve yolcu ağırlayan kruvaziyer limanı Ege Port Kuşadası, enerjisini yenilenebilir kaynaklardan elde etmek için yatırımlarını sürdürüyor. Ege Port Kuşadası, güneş enerjisi yatırımında ilk fazı tamamladı.AYDIN (İGFA) - Türkiye’nin en fazla gemi ve yolcu ağırlayan kruvaziyer limanı Ege Port Kuşadası, tüm enerji ihtiyacını güneşten elde etmek için yatırımlarını sürdürüyor.

Limanda gerçekleşen ilk faz yatırımı olan çatı üstü güneş enerjisi santrali kurulumunu tamamlayan Ege Port Kuşadası, bu santral ile yılda 312 bin 552 kWh elektrik üretecek.

Toplam 300 bin dolarlık yatırım ile gerçekleştirilen çatı üstü güneş enerjisi santrali, 426 güneş paneli ve 5 invertör kurulumundan oluştu. Santral yıllık 223 ton karbon emisyonunun önüne geçecek. Limanda gerçekleşecek ve 2025 yılı içinde tamamlanacak ikinci faz yatırımı olan arazi tipi güneş enerjisi santrali ile de limanın tüm enerji ihtiyacı yenilenebilir kaynaklardan karşılanmış olacak.

Kruvaziyer sektörünün 2050 yılına kadar Net Sıfır Karbon hedefi olduğunu hatırlatan Ege Port Kuşadası Genel Müdürü ve Global Ports Holding Doğu Akdeniz Bölge Direktörü Aziz Güngör, portföyündeki tüm limanlarda özellikle enerji ihtiyacımızın yenilenebilir kaynaklardan elde edilmesi için çalışmalar sürdürürken, ilk liman olan Ege Port Kuşadası’nda da bunu sağlamak için yatırımları tamamladıklarını belirtti. Türkiye'nin en büyük kruvaziyer limanı olan Ege Port Kuşadası’nda bu yıl içinde tamamlayacakları güneş enerjisi santrali yatırımımız ile tüm ihtiyacımızı yenilenebilir kaynaklardan elde ederek enerji konusunda net sıfır karbon emisyonunu yakalayacaklarını belirtti.