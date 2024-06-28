ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, Ekim 2023'ten bugüne kadar, konut ilan fiyatlarında fahiş artış yaparak piyasayı ve serbest rekabeti bozan ve tüketici mağduriyetine sebep olan toplamda 889 emlak işletmesine 88 milyon 900 bin lira idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, emlak sektöründe adil, rekabetçi ve istikrarlı piyasa yapısının tesis edilmesi, sektörde kaliteli hizmet sunumunun sağlanması ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi amacıyla "Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik" kapsamındaki faaliyetlerin aralıksız devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, ilan platformlarında yer alabilen aldatıcı ilanların önlenmesi, bu ilanların yol açtığı spekülatif fiyat artışlarının engellenmesi ve ilan kirliliğinin önüne geçilmesi için ilgili yönetmelikte değişikliğe gidilerek ilan platformlarına ilan veren kişinin kimlik bilgilerini doğrulama, ilana konu taşınmazın ilan veren kişiye, bu kişinin birinci ve ikinci derece kan hısımlarına veya eşine ait olduğunu ya da ilanı veren kişinin ilana konu taşınmaz sahibi tarafından yetkilendirildiğini doğrulama yükümlülüklerinin getirildiği hatırlatıldı.

Kayıt dışı faaliyetlerin ve haksız rekabetin önlenmesi hedefi doğrultusunda, emlak sektörüne yönelik denetimlerin Bakanlık ekiplerince yoğun şekilde sürdürüldüğü aktarılan açıklamada, ilan fiyatında fahiş artış yaptığı tespit edilen 107 işletmeye ise bu ay 10 milyon 700 bin lira idari para cezası uygulandığına işaret edildi.

Söz konusu açıklamada, uygulanan cezalara ilişkin tutarlar da paylaşıldı.