Emir Can İğrek İstanbul’da Jolly Joker Atakent’te konser verdi.İSTANBUL (İGFA) - 2024 yılı boyunca peş peşe çıkardığı şarkılarla müzikseverlerin beğenisini kazanan Emir Can İğrek, İstanbul’un yeni gözde konser mekanı Jolly Joker Atakent’te unutulmaz bir sahne performansına imza attı.

Canlı müzik tutkunlarının büyük ilgi gösterdiği etkinliğin biletleri günler öncesinden tükendi.

Jolly Joker Atakent, açıldığı günden bu yana benzersiz konser deneyimleri sunarak müzikseverlerin favori duraklarından biri haline geldi.

Emir Can İğrek, sözü ve bestesi kendisine ait olan yeni şarkısı “Bir Gün Ölürsem” ile büyük alkış aldı.

Hayranlarının her şarkısında eşlik ettiği İğrek, duygusal parçaları ve enerjik sahnesiyle izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. İğrek’in performansı, müzik dünyasındaki yükselişinin altını bir kez daha çizdi.

Emir Can İğrek, yılbaşı gecesinde de sevenleriyle birlikte olacak. Yeni yılı Bodrum Meydanı’nda vereceği büyük konserle karşılayacak olan sanatçı, sevenlerine müzik dolu bir gece yaşatmaya hazırlanıyor.