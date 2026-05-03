İZMİR (İGFA) - Nisan ayıyla birlikte ihracat bahar coşkusu yaşanıyor. Ege İhracatçı Birlikleri'nin ihracatı Nisan ayında yüzde 16'lık artışla 1 milyar 459 milyon dolardan 1 milyar 686 milyon dolara yükseldi.

Ege İhracatçı Birlikleri'nin ihracatı 4 aylık dönemde yüzde 4'lük artışla 5 milyar 926 milyon dolardan 6 milyar 155 milyon dolara çıkarken, EİB son 1 yıllık dönemde ihracatını yüzde 2'lik artışla 18 milyar 322 milyon dolardan 18 milyar 733 milyon dolara ilerledi.

Nisan ayında Türkiye'nin ihracatı yüzde 22,3'lük arışla 20,8 milyar dolardan 25,4 milyar dolara çıktı. Türkiye nisan ayında 4,5 milyar dolarlık ihracat artış başarısı gösterdi. 2025 yılında Ramazan Bayramı nisan ayındayken, 2026 yılında mart ayına kayması ihracat artış hızında etkili oldu.

TARIM VE MADENCİLİK İHRACATI YÜZDE 9, SANAYİ İHRACATI YÜZDE 25 ARTTI

Ege İhracatçı Birlikleri'nin sanayi ürünleri ihracatı yüzde 25'lik artışla 570 milyon dolardan 714 milyon dolara ilerledi. EİB'de tarım sektörlerinin ihracatı yüzde 9'luk gelişimle 567 milyon dolardan 617 milyon dolara çıkarken, madencilik sektörünün ihracatı yüzde 9'luk yükselişle 112 milyon dolardan 122,5 milyon dolara geldi.

Bünyesinde 12 ihracatçı birliği bulunan Ege İhracatçı Birlikleri'nde 9 birlik 2026 yılı nisan ayında ihracatlarını artırmayı başarırken, 3 ihracatçı birliği 2025 yılı nisan ayı performansının gerisinde kaldı.

ZİRVE DEMİR VE DEMİRDIŞI METALLER SEKTÖRÜNÜN

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği 2025 yılı nisan ayında 205 milyon dolar olan ihracatını 2026 yılı nisan ayında yüzde 20'lik artışla 245 milyon dolara yükseltti ve zirvedeki yerini korudu.

EİB bünyesinde gıda sektörlerinin ihracat şampiyonu olan Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, Nisan ayında ihracatını 135,5 milyon dolardan 170,7 milyon dolara çıkararak gıda sektörleri arasındaki ihracat şampiyonluğunu açık ara sürdürdü. ESÜHMİB nisan ayında yakaladığı yüzde 26'lık ihracat artış hızıyla nisan ayında ihracat artış rekortmeni olarak çifte mutluluk yaşadı.

MADEN SEKTÖRÜ ÜÇÜNCÜ SIRAYA ABONE OLDU

Ege Maden İhracatçıları Birliği, ihracatını yüzde 9'luk artışla 112,5 milyon dolardan 122,5 milyon dolara taşıdı ve zirvenin üçüncü basamağına adını yazdırdı. Yıllık ihracatını 1 milyar 348 milyon dolardan 1 milyar 421 milyon dolara çıkaran EMİB, 1,5 milyar dolar hedefine bir adım daha yaklaştı.

Son 3 yıldır Türkiye'de uygulanan dezenflasyon programından olumsuz etkilenen ve ihracatta kan kaybeden Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, Nisan ayında ihracatını yüzde 13'lük artışla 101,7 milyon dolardan 115 milyon dolara çıkardı ve kötü gidişe dur dedi.

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ihracatını yüzde 4'lük artışla 92 milyon dolardan 96 milyon dolara taşıdı.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, nisan ayında ihracatını yüzde 5'lik artışla 86,6 milyon dolardan 91 milyon dolara ilerletirken, mayıs ayında başlayacak olan kiraz ihraç sezonuyla birlikte daha güçlü ihracat artışları yapabileceğinin sinyallerini verdi. Küresel iklim krizi nedeniyle zor bir yıl geçiren Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin ihracatı 81,8 milyon dolardan 78,7 milyon dolara indi ancak ihracattaki düşüş yüzde 4'le sınırlı kaldı.

Ege Tütün İhracatçıları Birliği ihracatını yüzde 4'lük artışla 74,6 milyon dolardan 77,5 milyon dolara taşırken, Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği yüzde 10'luk ihracat artışıyla 75,5 milyon dolar dövizi Türkiye'ye kazandırdı.

Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği, nisan ayında 35,3 milyon dolarlık ihracat yaparken, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği 25 milyon dolar ihracat gelirini hanesine yazdırdı.

Son 3 yıldır ihracat kayıpları yaşayan Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği, nisan ayında makus talihini yendi. Nisan ayında ihracatını yüzde 19 artıran Egeli deri ihracatçıları 9,8 milyon dolar olan ihracatlarını 11,7 milyon dolara çıkardılar.

EGE BÖLGESİ'NİN İHRACATI YÜZDE 19 ARTTI

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin özel ticaret sistemi verilerine göre; Ege Bölgesi'nin 2025 yılı nisan ayında 2 milyar 208 milyon dolar olan ihracatı 2026 yılı nisan ayında yüzde 19'luk artışla 2 milyar 635 milyon dolara ilerledi. Ege Bölgesi'ndeki 9 ilin tamamı nisan ayında ihracat artışına imza attı. İzmir'in ihracatı yüzde 15'lik artışla 1 milyar 100 milyon dolardan 1 milyar 296 milyon dolara çıkarken, İzmir, Ege Bölgesi ihracatının yüzde 49'una imza attı. Son aylarda Denizli'nin gerisinde kalan Manisa, nisan ayında ihracatını yüzde 14'lük artışla 410 milyon dolardan 468 milyon dolara taşıdı ve ikinci sıradaki yerini geri aldı.

Denizli, 2025 yılı nisan ayında 362,8 milyon dolar olan ihracatını yüzde 26'lık artışla 457,9 milyon dolara çıkardı ve üçüncü basamakta yer buldu.

Balıkesir nisan ayında ihracatını 77 milyon dolardan 114,9 milyon dolara taşıdı. Balıkesir, yüzde 48'lik ihracat artış hızıyla Ege Bölgesi'nde ihracat artış rekortmeni il oldu.

Muğla, ihracattaki istikrarlı artışını nisan ayında da sürdürdü. 2025 yılı nisan ayında 95 milyon dolar olan ihracatını 105,5 milyon dolara ilerleten Muğla, yüzde 11'lik ihracat artış hızı yakaladı.

Aydın, ihracatını 70,7 milyon dolardan 82 milyon dolara çıkarırken ihracatını yüzde 17 artırdı. Afyonkarahisar'ın ihracatı yüzde 12'lik artışla 36,8 milyon dolardan 41,3 milyon dolara çıkarken, Kütahya'nın 34,5 milyon dolar olan ihracatı yüzde 16'lık ilerlemeyle 40 milyon dolara çıktı. Uşak ihracatını yüzde 44'lük artışla 20,3 milyon dolardan 29,3 milyon dolara ilerletti.