2023 yılında emeklilere verilen 5 bin lira bayram ikramiyesi, milyonlarca emeklinin yüzünü güldürdü. Bu yıl da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken yeniden ikramiye verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. Peki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda emeklilere ikramiye verilecek mi?Gülsün ARSLAN / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Uludağ Şube Başkanı Kenan Pars, zorlaşan yaşam şartları karşısında bu yıl ikramiye verilip verilmeyeceği ile ilgili Herkes Duysun’a konuştu.

TÜED Uludağ Şube Başkanı Kenan Pars, emeklilerin zor durumda olduğunu belirterek, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ikramiye talep etti. Pars, "Emeklimizin yüzde sekseni açlık sınırının altında maaş alıyor. 2023'te yapılan 5 bin TL ödeme yüzleri güldürdü, bu bayramda da yüzleri gülsün istiyoruz." dedi.

"EMEKLİLER ATIK YİYECEK TOPLUYOR"

Bursa'da yaklaşık 750 bin emekli olduğunu ifade eden Pars, "Emekliler çarşı pazarda zorlanıyor, hatta bazıları atık yiyecek topluyor. Emekliye seyyanen zam ve intibak yapılmalı, katkı payları kaldırılmalı ve bayram ikramiyeleri artırılmalı." diye konuştu.

"EMEKLİYE REVA GÖRÜLEN HAYAT BU"

"2016'dan bugüne kadar geride bıraktığımız her seneyi arıyoruz" diyen Başkan Pars sözlerine şöyle devam etti:

"Emeklinin durumu hiç iç açıcı değil. Son iki yıldan beri emekliyi takip ediyoruz. Çarşı pazar bittiği zaman emekli pazarda market önlerinde çöp tenekelerine atılmış sebze ve meyveleri evine götürüyor. Böyle bir emekli kesimimiz var. Emekliye reva görülen hayat tam da bu."

"EMEKLİ DEĞİL, ŞİMŞEK YILI OLDU"

TÜED Uludağ Şube Başkanı Pars, emeklilerin bankalardan aldığı promosyonların da yetersiz olduğunu belirterek, "Emekliler eskiden torunlarına para verirken şimdi veremiyorlar. Emekliler yok sayılıyor. Emekliler torunlarıyla beraber markete gitmeye çekiniyor. Emeklileri yok sayıyorlar. Bu sene Hazine ve Maliye Bakanımız emekli yılı yapmıştı ama bu sene ‘Şimşek’ yılı oldu. Türkiye’nin enflasyonunun düşmesi emeklinin maaşına itilmiş. 'Enflasyon düşüyor!' diyorlar ama çarşıda pazarda fiyatlar düşmüyor, aksine artıyor." şeklinde konuştu.

"EMEKLİYE İKRAMİYE İSTİYORUZ"

Pars, son olarak emeklilerin yüzünü güldürecek üçüncü bir ikramiye verilmesini talep etti ve emeklilerin enflasyon nedeniyle büyük sıkıntı yaşadığını vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı:

"Enflasyon düşüyor deniyor ama çarşıda pazarda fiyatlar artıyor. Emeklilerin maaşları enflasyon karşısında eriyip gidiyor. 2023 yılında emekliye ödenen 5 bin lira milyonlarca kişiyi sevindirdi. Cumhuriyetimizin 101'inci yılını kutlayacağımız bu bayramda da hiç olmazsa emekliye ikramiye istiyoruz."