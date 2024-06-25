Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin 10-15 yaş grubuna yönelik doğa kampında, cep telefonu, tablet, bilgisayar yok sadece doğa, macera ve yeni dostluklar var.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi, 2 milyon 630 metrekare genişliğiyle Türkiye’nin bir şehir merkezindeki en büyük yeşil alanı Zeytinpark’ta 3’üncü kez düzenleyeceği doğa kampı için hazırlıkları tamamladı.

Kamp bu yıl da Sosyal Fırsat Eşitliği ve Teknoloji Okuryazarlığı Geliştirme Derneği ve Ata Doğa İzcilik Gençlik Spor Kulübü iş birliğiyle gerçekleşecek. Kamp eğitimlerinde ayrıca MAKSAT ve PARS arama kurtarma dernekleri de yer alacak.

Kamp, 9 Temmuz-29 Ağustos tarihleri arasında 8 hafta boyunca, her hafta salı, çarşamba ve perşembe günleri düzenlenecek. 2 gece 3 gündüz sürecek kampa 10-15 yaş çocuklar katılabilecek. Çadır, mat, uyku tulumu gibi temel kamp malzemelerinin Muratpaşa Belediyesi’nce ücretsiz karşılanacağı kampa katılımcıların şapka, güneş gözlüğü, matara gibi kişisel malzemelerini getirmesi yeterli olacak.

Kampta verilecek eğitimler arasında ise çadır kurma eğitimi, afet türleri ve afetlere hazırlık eğitimi, temel ilk yardım ve hijyen eğitimi, iple tırmanış eğitimi, doğada hayatta kalma eğitimleri, doğada kontrollü ateş yakma ve kamp yemekleri eğitimi ve arama kurtarma eğitimi yer alıyor. Eğitimlerin yanı sıra kamp ateşi etkinliği, yürüyüş, spor ve zeka oyunları gibi etkinliklere de yer veriliyor.

Kamp için kayıtlar, 1 Temmuz Pazartesi belediyenin internet sitesi üzerinden açılacak. Kampta yemek ücreti ise bin 200 lira olacak. 3 günde 7 öğün yemeğin ücreti Zeytinpark AŞ hesabına yatırılacak.