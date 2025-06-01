Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) Bursa İl Başkanı Gürkan Şimşek ve İl Başkan Yardımcısı Saniye Koçan, Herkes Duysun TV’de kademeli emeklilik taleplerini dile getirdi. Programda, 8 Eylül 1999 sonrası işe başlayanların yaşadığı adaletsizliklere dikkat çektiler.BURSA (İGFA) - Herkes Duysun TV’de Yavuz Gerçekçi’nin hazırlayıp sunduğu “Gerçek Sesler” programına, Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) Bursa İl Başkanı Gürkan Şimşek ve İl Başkan Yardımcısı Saniye Koçan konuk oldu.

Programda, 8 Eylül 1999 sonrası işe başlayanların emeklilikte karşılaştığı eşitsizlikler ve derneğin kademeli emeklilik önerisi masaya yatırıldı. 2001’de işe girenler için kadınlarda 44, erkeklerde 46 yaşta emeklilik ve 6 bin 475 prim günü öneren dernek, 8 Eylül 1999 sonrası sigortalılara adil ve kademeli emeklilik için geçiş modelini detaylı olarak anlattı.

“BİR GÜNLE 17-20 YIL ADALETSİZLİK”

EMADDER Bursa İl Başkanı Gürkan Şimşek, “Bir gün farkla kadınlar 20, erkekler 17 yıl daha fazla çalışmak zorunda. Akranlarımız emekli olurken biz cezalandırıldık. Mezarda emeklilik istemiyoruz, adalet istiyoruz” dedi.

Bursa’daki faaliyetleri anlatan İl Başkan Yardımcısı Saniye Koçan ise, Kent Meydanı ve Fomara’da stantlar açtıklarını, İnegöl’den başlayarak Gemlik, Yenişehir ve Karacabey’de sahada olduklarını söyledi. Koçan, derneğin sosyal medyada 2 milyona yakın takipçiye ulaştığını, vatandaş ilgisinin hızla arttığını belirtti.

Bu arada EMADDER'in Ankara’da siyasi partilerle görüşmeler yaptıklarını anlatan İl Başkanı Gürkan Şimşek, muhalefetin (CHP, İyi Parti, Yeniden Refah Partisi) önerge sunduğunu, ancak bunların henüz Meclis’te görüşülmediğini belirtirken, iktidar vekillerinden bireysel destek aldıklarını, ancak parti bazında ilerleme sağlanamadığını söyledi.

ÜYELİĞE AÇIK DAVET

Üye sayısının 10 bini geçtiğini ve 15 bine yaklaştığını belirten Şimşek, “Korkmayın, birlikte daha güçlüyüz” mesajını verirken, programda adalet arayışlarının kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

“Seçim kozu olarak kullanılmak istemiyoruz" diyen Şimşek, "Haklarımız için mücadele ediyoruz ve bu hakkı alana kadar durmayacağız” diyerek kararlılıklarını ifade etti.