Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Yemen ve Somali'nin toprak bütünlüğü ile birliğini desteklediğini, bölgede huzur ve istikrarın sağlanmasına katkı sağlamaya hazır olduğunu vurguladı. İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan görüşmenin detaylarına göre, iki liderin telefon görüşmesinde Gazze'deki insani durum da gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de yaşanan insani dramın sonlandırılması için aktif çalıştıklarını ifade ederek, bölgenin yeniden imarı için acilen adımlar atılması gerektiğini belirtti.

İki liderin görüşmesinde, bölgesel barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik iş birliği imkanları üzerinde de durulduğu kaydedildi.