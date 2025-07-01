Güçlü sesi ve zarif tarzıyla Elif Buse Doğan, Kıbrıs’taki özel bir etkinlikte unutulmaz bir konser verirken, özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarıyla da dikkat çekti.İSTANBUL (İGFA) - Son dönemde hem güçlü sesi hem de güzelliği ile dikkat çeken Elif Buse Doğan, önceki akşam Kıbrıs’ta özel bir etkinlik kapsamında sahne aldı. Gecede sevilen eserleriyle dinleyicilere müzik ziyafeti sunan Elif Buse Doğan, sahnedeki enerjisi ve zarif tarzıyla büyük beğeni topladı.

Konser öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan sanatçı, hakkında çıkan özel hayat haberlerine de samimi açıklamalarda bulundu.

“Hayatın içinde aşkı her yerden bulabilen bir kadınım" diyen Doğan, "Dinlediğim müzikte, okuduğum kitapta, izlediğim filmde… Aşk benim için çok bütünsel bir duygu; illa bir yol arkadaşına, hayat arkadaşına duyulan aşk değil ama o da var. Aşk, üretimime büyük kaynak. Sadece özelimi çok konuşmak istemem, bir de nazardan çok korkarım” diyerek duygularını paylaştı.

Dürüst ve içten açıklamalarıyla takdir toplayan Elif Buse Doğan, sahne performansıyla da geceye damgasını vurdu.