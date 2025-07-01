Türk müziğinin efsane ismi Sezen Aksu’nun yeni albümü “Paşa Gönül Şarkıları”, dünya çapında en çok dinlenen albümler listesinde 6. sıraya yerleşti.İSTANBUL (İGFA) - Türk müziğinin duayen ismi Sezen Aksu, yeni albümü “Paşa Gönül Şarkıları” ile bir kez daha müzik dünyasında fırtına estirdi.

Kısa sürede büyük yankı uyandıran albüm, dünya genelinde en çok dinlenen albümler arasında 6. sıraya yükseldi.

Duygu yüklü şarkıları ve güçlü sözleriyle dinleyicileri kendine hayran bırakan “Paşa Gönül Şarkıları”, Aksu’nun müzikal mirasını bir kez daha gözler önüne serdi.

Albüm, hem Türkiye’de hem de uluslararası platformlarda müzikseverlerden tam not aldı.