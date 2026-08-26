Yonca Evcimik, 29 Ağustos'ta Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı'nda 'Yonca'nın 90'lar Ekspresi' müzikaliyle sahne alacak. Dans grubuyla görsel şov sunacak olan sanatçıya Faruk K., Melih Çardak, Şebnem Erdener ve DJ Mert Altın eşlik edecek.

İSTANBUL (İGFA) - Pop müziğin enerjisi bitmeyen ikonik ismi Yonca Evcimik, 29 Ağustos'ta Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı'nda 'Yonca'nın 90'lar Ekspresi' müzikaliyle sahne alacak.

90'lara keyifli ve eğlenceli bir yolculuk vaat eden müzikalde Evcimik, büyük dans grubuyla hem işitsel hem de görsel bir şov sunacak.

Gecede Faruk K., Melih Çardak, Şebnem Erdener ve DJ Mert Altın da Yonca Evcimik'e eşlik edecek.