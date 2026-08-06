Ticaret Bakanlığı'nın geliştirdiği elektronik A.TR Dolaşım Belgesi sistemi kullanılarak ilk ihracat gerçekleştirildi. Yeni uygulama, Avrupa Birliği'ne yapılan düşük değerli e-ihracat gönderilerinde ilave mali yüklerin önüne geçerek ihracatçıların rekabet gücünü korumayı hedefliyor.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki tercihli ticaret mekanizmasının dijital ortamda sürdürülebilmesi amacıyla geliştirdiği elektronik A.TR Dolaşım Belgesi sistemini devreye aldı. Sistem kapsamında ilk ihracatı kadın girişimci Merve Özçelik gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Avrupa Birliği'nin 1 Temmuz 2026 itibarıyla e-ticarette uyguladığı 'de minimis' muafiyetini kaldırmasının ardından, değeri 150 avroyu aşmayan e-ihracat gönderileri için elektronik A.TR Dolaşım Belgesi altyapısının oluşturulduğu belirtildi.

Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi (BGB) kapsamında düzenlenen sistemin, Bakanlığın yazılım çalışmalarıyla geliştirildiği ve 3 Temmuz 2026 itibarıyla operatör yetkisi bulunan hızlı kargo firmaları ile posta idaresinin kullanımına sunulduğu kaydedildi. Açıklamada, yeni sistem sayesinde Türkiye'den AB ülkelerine yapılan e-ihracatlarda ürün başına uygulanabilecek ilave mali yüklerin önüne geçildiği, böylece ihracatçıların Avrupa pazarındaki rekabet gücünün korunmasının amaçlandığı vurgulandı.

Elektronik A.TR Dolaşım Belgesi ile ilk ihracatı gerçekleştiren kadın girişimci Merve Özçelik'in, ailesiyle birlikte ev ortamında ürettiği kişiselleştirilmiş deri ürünlerini başta ABD olmak üzere dünyanın birçok ülkesine ihraç ettiği belirtildi. Bakanlık, dijital beyanname ve elektronik A.TR altyapısı sayesinde girişimcilerin ürünlerini bürokratik engellerle karşılaşmadan hızlı ve güvenli şekilde uluslararası pazarlara ulaştırabildiğine dikkat çekti.

Türkiye'nin dijital gümrük dönüşümünün önemli adımlarından biri olarak değerlendirilen ilk elektronik A.TR Dolaşım Belgesi, düzenlenen törenle Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından Merve Özçelik'e takdim edildi.

Törende konuşan Bakan Bolat, Merve Özçelik'in üretim gücünü ve girişimcilik vizyonunu başarıyla temsil ettiğini belirterek, Bakanlık olarak dijital ve geleneksel uygulamalarla ihracatçıların önünü açmayı sürdüreceklerini ifade etti.