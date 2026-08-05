BTSO Başkanı İbrahim Burkay, 62. Meslek Komitesi üyeleriyle bir araya gelerek 2030 Vizyonu kapsamında yeşil dönüşüm, Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyum, atık yönetimi ve geri dönüşüm süreçlerine yönelik stratejik hedefleri değerlendirdi.

BURSA (İGFA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BTSO 62. Meslek Komitesi (Atıkların Toplanması, Geri Dönüşüm Hizmetleri ile Hafriyat İşleri ve Ticareti) Çalışma Grubu üyeleriyle bir araya geldi.

Başkan Burkay, gerçekleştirilen toplantıda BTSO'nun 2030 Vizyonu kapsamında yeşil dönüşüm sürecine yönelik çalışmaların ele alındığını açıkladı.

Sektörün rekabet gücünü artıracak, sürdürülebilir üretim anlayışını destekleyecek ve Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyumu güçlendirecek proje ve stratejik hedeflerin değerlendirildiği toplantıda, atık yönetimi, geri dönüşüm ve hafriyat sektörlerinin geleceğine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

BTSO Başkanı İbrahim Burkay, çalışma grubu üyelerine 2030 Vizyonu'na verdikleri destek ve sektörlerin geleceğine yönelik ortaya koydukları katkılar için teşekkür etti.