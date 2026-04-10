Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yapılan yönetmelik değişikliğiyle, elektrik piyasasında yan hizmetlere ilişkin performans testleri ve sertifikasyon süreçlerinde Türkiye Elektrik İletim AŞ tek yetkili oldu.

ANKARA (İGFA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliği'nde önemli değişikliklere gitti. Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme ile sektörde yetki ve denetim süreçleri yeniden şekillendirildi.

Yapılan değişiklikle, daha önce bazı süreçlerde yer alan 'yetkilendirilmiş bağımsız firmalar' ifadesi kaldırılarak, performans testlerinin doğrudan Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından yapılması zorunlu hale getirildi. Bu kapsamda, yan hizmet sunmak isteyen tüzel kişilerin tesisleri için gerekli performans testleri TEİAŞ tarafından gerçekleştirilecek ve sertifikalandırılacak.

Yeni düzenlemeye göre, yan hizmet sağlayıcıları faaliyet gösterebilmek için TEİAŞ onaylı test raporu veya sertifika almakla yükümlü olacak. TEİAŞ'ın yapacağı denetimlerde yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda ise sertifikaların yenilenmesi talep edilebilecek ve bu süreçte ilgili hizmet alımı durdurulabilecek.

Ayrıca, 1 Ocak 2025'ten sonra lisans alan üretim tesislerine 'sınırlı frekans hassasiyet modu' testini yapma zorunluluğu getirildi.

1 EYLÜL 2026'YA KADAR AKREDİTASYON ZORUNLULUĞU ARANMAYACAK

Öte yandan, performans testlerinin tamamen TEİAŞ tarafından yürütülmesine yönelik geçiş süreci de düzenlendi. Buna göre, 1 Eylül 2026 tarihine kadar yapılacak testlerde TEİAŞ gözlemcisi bulunması şartıyla akreditasyon zorunluluğu aranmayacak. Bu tarihten itibaren ise tüm test ve sertifikasyon süreçleri TEİAŞ tarafından yürütülecek.