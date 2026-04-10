Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, stratejik yatırımlara yön veren tebliğde önemli değişikliklere gitti. Kritik hammaddeler listesi yeniden tanımlanırken, yatırım kapsamı genişletildi.

ANKARA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Yatırım Projelerinin Stratejik Öncelik ve Teknik Değerlendirmesine Dair Tebliğ'de Değişiklik' bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan düzenlemeyle stratejik yatırımların kapsamı ve değerlendirme kriterleri güncellendi.

Tebliğde en dikkat çeken değişikliklerden biri, 'Kritik Hammadde Listesi' tanımının yeniden yapılması oldu.

Buna göre liste, ülke ekonomisi açısından yüksek stratejik öneme sahip ve tedarik riski bulunan hammaddeleri kapsayacak şekilde güncellendi.

Ayrıca stratejik yatırım kapsamı genişletilerek; öncelikli ürünlerin üretimi, belirlenen teknoloji alanlarında geliştirme faaliyetleri ve bu teknolojilere dayalı üretim süreçlerinin yanı sıra, kritik hammaddelerin elde edilmesi ve işlenmesine yönelik projeler de destek kapsamına alındı.

Düzenleme kapsamında tebliğin eklerinde yer alan ürün, teknoloji ve hammadde listeleri tamamen yenilenirken, yeni ek liste de mevzuata dahil edildi.

