elemegi.com kurucusu Enes Ünal, satış platformlarında yer alan el emeği ve organik ürünlerin görsellerini kendi geliştirdikleri yapay zeka uygulaması 'emektar.ai' ile güzelleştirdiklerini ve bu sayede ürün satışlarında önemli bir artış elde ettiklerini açıkladı.

BURSA (İGFA) - Ürün tanıtımı ve dijital pazarlama alanlarında yenilikçi çözümler geliştirmeye devam eden elemegi.com, 'teknolojiyle emeği buluşturan pazar yeri' vizyonuyla yerli üreticilerin dijital dönüşüm yolculuğuna öncülük etmeyi sürdürüyor.

Yapay zeka teknolojisini üreticilerin emeğiyle birleştirdiklerini vurgulayan elemegi.com kurucusu Enes Ünal, 'Bizim için her ürün bir hikâye taşıyor. Bu hikâyeyi en doğru biçimde anlatmanın yolu da ürün görsellerinin etkileyici şekilde sunulmasından geçiyor. Kendi yapay zeka sistemimiz 'emektar.ai', mağaza sahiplerimizin fotoğraflarını kalite, ışık ve renk dengesi açısından optimize ediyor. Böylece ürünler, potansiyel alıcılar için çok daha dikkat çekici hale geliyor' dedi.

Bilgisayar mühendisi ve yazılımcı kimliğiyle sektöre farklı bir bakış açısı getirmenin gururunu yaşadığını söyleyen Enes Ünal, en büyük avantajlarının yazılım alanındaki yetkinlikleri olduğunu belirtti. Türkiye genelinde elemegi.com olarak el emeği ve doğal üretim yapan binlerce mağaza sahibine satış desteği sunduklarını ifade eden Enes Ünal, 'Kendi yazılım firmamızın gücüyle, elemegi.com'u sürekli geliştiriyoruz. Teknolojiyi üreticinin hizmetine sunuyoruz. Amacımız, el emeğiyle üretilen her bir ürünün dijital dünyada hak ettiği görünürlüğe ulaşmasını sağlamak' diye konuştu.