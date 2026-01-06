CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan diploma davasında önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul’da görülmesi planlanan davanın duruşma yeri değiştirilerek Silivri’ye alındı.

İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ve İmamoğlu’nun diplomasına ilişkin işlemleri konu alan davanın, daha önce Bağcılar’daki Bölge Adliye Mahkemesi yerleşkesinde bulunan İstanbul 5. İdare Mahkemesi’nde yapılması planlanıyordu. Ancak alınan yeni kararla birlikte duruşmanın Silivri’de gerçekleştirileceği bildirildi.

Duruşma 15 Ocak’ta Yapılacak

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, İstanbul 5. İdare Mahkemesi, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na yazı yazarak davanın duruşma tarihini bildirdi. Buna göre, Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Üniversitesi’ndeki yatay geçiş ve mezuniyet işlemlerine ilişkin davanın duruşması 15 Ocak’ta saat 11.00’de yapılacak.

Güvenlik ve Salon Hazırlığı İçin Yazışmalar Yapılmıştı

Mahkeme, İmamoğlu’nun bizzat katılacağı duruşma için daha önce İdare Mahkemesi İdari İşler Müdürlüğü’ne uygun salon hazırlanması amacıyla müzekkere yazmıştı. Ayrıca İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na güvenlik önlemlerinin alınması için ve Marmara Cezaevi’ne İmamoğlu’nun duruşmaya katılımının sağlanması için ayrı ayrı yazılar gönderilmişti.