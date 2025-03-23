İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki bazı kişiler için mahkemeden tutuklama kararı çıktığı yolunda haberler basına sızdı. Mahkemece henüz resmi bir açıklama yapılmadı. .

Sızan haberlere göre; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakim karşısındaki savunmasını tamamladı. 07:40'ta tamamlanan mahkeme sorgusu yaklaşık 2 saat sürdü. İmamoğlu için karar açıklandı. İmamoğlu ve beraberindeki çoğu kişi için tutuklama kararı çıktı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklandı.

EKREM İMAMOĞLU'NUN SORGUSU TAMAMLANDI

Mahkemeye sevk yazısının yazılmasından ardından 2 saat gibi kısa bir süre içinde Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının talep edildiği mahkeme sorgusu 05.40 itibari ile başladı. İmamoğlu'nun, "silahlı terör örgütüne yardım", "suç örgütü kurma", "ihaleye fesat karıştırma", "rüşvet alma" suçlarından tutuklanması istemiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği’ndeki ifadesi başladı.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde savcılığa hakkındaki iki ayrı soruşturma kapsamında ifade veren Ekrem İmamoğlu, her iki soruşturma kapsamında da tutuklanması istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. İmamoğlu'nun isteği ile yeniden Saraçhane'ye giden Özgür Özel Dilek İmamoğlu ve Mansur Yavaş yeniden Çağlayan'a dönerek İmamoğlu'nun sorgusuna katıldı.

EKREM İMAMOĞLU VE 91 KİŞİ İÇİN KARAR ÇIKTI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakim karşısındaki savunmasını tamamladı. 07:40'ta tamamlanan mahkeme sorgusu yaklaşık 2 saat sürdü. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çoğu kişi hakkında mahkeme, tutuklanmasına karar verdi.

KARARLAR AÇIKLANIYOR

İstanbul Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen bazı şüphelilerin nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı. 19 kişi tutuklanırken, 9 kişi serbest bırakıldı.

Hakimlik şüpheliler; Ekrem İmamoğlu, Ali İlbak, Adem Tuncay, Ahmet Köksal, Ali Nuhoğlu, Eyüp Subaşı, Kamil Timur Delibaş, Murat Abbas, Mete Sarıaltun, Alper Aydın, Serdal Taşkın, Serkan Öztürk, Mustafa Nihat Sütlaş, Süleyman Atik, Ahmet Çiçek, Yusuf İlbak, Servet Yıldırım, Serdar Haydanlı, Buğra Gökçe ve Murat Ongun tutuklanmasına hükmetti.

SERBEST BIRAKILAN ZANLILAR

Şüpheliler; Ahmet Palazoğlu, Alihan Aydın, Ercan Saatçi, Alperen Aydın, Bayram Taşkın, Canan Münüklü, Cemal Ufuk Karakaya, Birsen Şahin ile Vahit Doğan hakkında ise hakimlik "yurt dışı çıkış yasağı" ve "imza şeklinde adli kontrol tedbiri" uygulayarak serbest bırakılmasına karar verdi.