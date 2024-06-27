Türkiye'nin gündeminde emeklilere, calışanlara Temmuz ayında zam yapılıp yapılmayacağı tartışılırken, Emekli gazeteci Bahri Kayaoğlu sosyal medya hesabından ilginç ve dikkat çeken, aynrı zamanda tartışmalara neden olacak bir öneride bulundu.

Bahri Kayaoğlu, Cami girişlerine turnuke konulmasını ve namaz girişlerinin ücret li olmasını tavsiye etti.

Vakit namazlarından 30 Tl alınmasını öneren Kayaoğlu, Cuma Namazı'nın 50 Tl, Bayram Namazlarının ise 100 TL olması önerisinde bulundu.

Teravih ve Cenaze namazlarının ücretsiz olmasını tavsiye eden Kayaoğlu, bu uygulamının yapılması durumunda ülke ekonomisinin 3 ayda düzeleceğini iddia etti. İşte Bahri Kayaoğlu'nun paylaşımı.