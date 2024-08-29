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Bir önceki aya göre Ağustos ayında tüketici güven endeksi yüzde 0,6 oranında artarak 76,4 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,7 oranında azalarak 98,0 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2,0 oranında azalarak 111,8 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,8 oranında artarak 107,9 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,1 oranında artarak 88,0 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksi 93,1 oldu.

Coca-Cola İçecek, 2023 entegre faaliyet raporunu dört dilde yayımladı

Coca-Cola İçecek, 2023 entegre faaliyet raporunu dört dilde yayımladı