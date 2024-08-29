Coca-Cola İçecek (CCI), “Daha Yakından Bak” temasıyla hazırladığı, 2023 yılına ait finansal ve finansal olmayan performansını içeren “2023 Entegre Faaliyet Raporu”nun tamamını dört dilde yayımladı.

BURSA (İGFA) - Faaliyet coğrafyasındaki 12 ülkenin operasyonlarına şeffaflıkla yer veren Coca-Cola İçecek (CCI), Mart’ta Türkçesini açıkladığı 2023 Entegre Faaliyet Raporu’nu İngilizce, Arapça ve Rusça olmak üzere toplam dört dilde tam kapsamlı olarak yayımladı.

Faaliyetlerinin finansal ve operasyonel sonuçlarını, geleceğe dair iş hedeflerini, bu hedefler doğrultusundaki iş planlarını, sürdürülebilirlik yaklaşımını ve taahhütlerinde kat ettiği yolu dördüncü Entegre Faaliyet Raporu’nda ele alan CCI, bu yıl “Daha Yakından Bak” temasını kullandı.

Coca-Cola İçecek CEO’su Karim Yahi, “Geçtiğimiz yıl doğal afetler, ekonomik zorluklar ve operasyon bölgelerimizdeki siyasi huzursuzluklar nedeniyle birçok zorlukla karşılaştık. Ancak işletme modelimizin gücü, bu zorlukların üstesinden gelmemizi sağladı. Finansal, operasyonel ve sürdürülebilirlik ilkelerini günlük iş akışımıza entegre ederek önemli adımlar attık. Tüm bu faaliyetlerimize ‘Daha Yakından Bak’mak isteyenler için bu rapor çok iyi bir kaynak oldu. Raporumuz, başardıklarımız kadar gelişime açık yönlerimizi de ortaya koyarak bize bir sonraki yıl için rehberlik ediyor” dedi.

RAPORDA RPET KULLANIMI, SU VERİMLİLİĞİ VE YENİLENEBİLİR ENERJİ PROJELERİ ÖNE ÇIKTI

Finansal sonuçlardan kredi derecelendirme kurumlarının verdiği notlara, şirketin kazandığı ödüllere kadar CCI’ın gücünü ortaya koyan rapor için Karim Yahi, çevresel alanda attıkları önemli adımları şu sözlerle özetledi: “2023’te Kazakistan ve Özbekistan’da ilk defa geri dönüştürülmüş pet (rPET) ile üretim yapmaya başladık. 2022 yılında ihraç ettiğimiz Sürdürülebilirlik Linkli Tahvilimizin de koşulu olan su kullanım oranlarını hedeflerimize uygun biçimde yüzde 3 olarak iyileştirdik. Türkiye’de Bursa ve Çorlu, Pakistan’da Lahor, Ürdün’de Madaba’da su geri kazanım projelerine hız verdik. Pakistan’da KPGF ve Multan’da, Türkiye’de Isparta ve Köyceğiz’de güneş enerjisi panelleri, Çorlu’da rüzgâr türbini kurduk. 2023 sonunda yaklaşık 11 MW kapasiteye çıkarak toplamda yılda yüzde 8'lik yeşil enerji kullanım oranına ulaştık. 2030’da doğrudan ve dolaylı emisyonlarımızı azaltma taahhüdümüz doğrultusunda emisyon haritamızı çıkardık.”

EŞİT ÜCRET SERTİFİKASI İLE SEKTÖRDE ROL MODEL OLDU

2030 Sürdürülebilirlik Taahhütlerinin diğer yarısını oluşturan sosyal konularda da yenilikleri özetleyen rapor için Karim Yahi, sözlerine şöyle devam etti: “CCI olarak, Eşit Ücret Derneği tarafından 'Eşit Ücret Sertifikası'na layık görülmemiz, eşitliği iş süreçlerimize entegre ettiğimizi kanıtlayan bir gelişme oldu. Dünyada bu sertifikayı alan ilk şişeleme şirketi olarak, işe alımda kadın yetenek havuzunu büyütmeyi 2023’te odağımıza aldık. Cumhuriyetin 100. yılına adadığımız ve Türkiye’de başlattığımız "Gururlu Yüzler" programını, diğer operasyonlarımızı kapsayacak şekilde genişleterek, 2030 yılına kadar yeni işe alımlarda ve müdür üstü pozisyonlarda kadın istihdamını artırmayı umuyoruz. Bu projenin ayrıntılarına da raporda kapsamlı biçimde yer verdik. Hem tüm bu çabalarımızın sonucunda hem de istihdam politikamızdaki odaklanma sayesinde, iş yerindeki kadın nüfusumuzu 2023’te yüzde 5 artırmayı başardık.”

RAPOR, GRI VE ULUSLARARASI ENTEGRE RAPORLAMA ÇERÇEVESİNE UYUMLU OLARAK HAZIRLANDI

CCI'ın 2023 Entegre Faaliyet Raporu, GRI (Global Reporting Initiative) Standartları’na ve IIRC (International Integrated Reporting Council) tarafından yayımlanan Uluslararası Entegre Raporlama Çerçevesi’ne uyumlu olarak hazırlandı. Rapor, CCI’ın 2023 yılı yatırım, hedef, uygulama ve performans sonuçlarıyla birlikte, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi (COP) ve BM Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) ile SPK Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'ne dair ilerleme bildirimlerini de içeriyor.