Ekonomik güven endeksi aylık bazda yüzde 0,7 artış gösterdi. Tüketici, reel kesim ve perakende ticaret güveni yükselirken inşaat sektörü güveni geriledi.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül 2026 ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre ekonomik güven endeksi, Ağustos ayında 100,6 iken Eylül ayında yüzde 0,7 artarak 101,3 oldu.

TÜİK verilerine göre, alt endekslerde farklı yönlü hareketler izlendi. Tüketici güven endeksi Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,3 artışla 91,9 seviyesine çıkarken, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,1 artışla 102,5 oldu.

HİZMET SEKTÖRÜ YATAY SEYRETTİ

Açıklamaya göre hizmet sektörü güven endeksi Eylül ayında bir önceki ayla aynı düzeyde kalarak 111,9 değerini aldı. Perakende ticaret sektörü güven endeksi ise aylık bazda yüzde 1,1 artışla 111,3 seviyesine yükseldi. Buna karşılık inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,2 azalarak 83,0 değerine geriledi.