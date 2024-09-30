11. Eker I Run’da Yardımseverlik Koşusu kampanyalarında toplanan bağış hızla yükselmeye devam ediyor. İyilik peşindeki katılımcılar, en yüksek bağışın toplanması için koşuyor.BURSA (İGFA) - Bursa’nın spor gündeminin en önemli etkinliklerinden biri olan 11. Eker I Run, 6 Ekim'de Bursa Eker Meydan'da düzenlenecek. Uludağ'ın zirvesinden başlayan 42K Maratonu ve Maraton Bayrak Yarışı’nın yanı sıra, 6-12 yaş aralığındaki çocukların katıldığı Minik Adımlar Koşuları, 5K, 15K, Paten Yarışı ve Özel Sporcular Koşusu’nun gerçekleştiği Eker I Run’da geçen yıl 4 bin 500 sporcuyla katılımcı rekoru kırılmıştı.

Katılımcıların yoğun ilgisiyle parkur kontenjanları hızla dolan 11. Eker I Run, yarışma heyecanının yanı sıra iyilikleri çoğaltan Yardımseverlik Koşuları ile de fark yaratmaya hazırlanıyor.

11. Eker I Run’da, bu yıl da Adım Adım ile birlikte iyilik peşinde koşulacak. Gönüllü koşucular, açılan Yardımseverlik Koşusu kampanyaları ile farklı sivil toplum kuruluşlarının faydalanıcı gruplara özel olarak geliştirilen projeleri için bağış toplayacak.

11. Eker I Run'a geri sayım devam ederken, 23 Eylül 2024’te açılan kampanyalarda toplanan bağış tutarı şimdiden 1 milyon TL’yi geçti. Adım Adım'ın, https://ipk.adimadim.org sitesinde halihazırda; bin 700'den fazla bağışçı ve 500'ün üzerinde gönüllü sporcunun katkısıyla toplanan kaynak giderek büyürken, bağış kampanyasının sonlanacağı 21 Ekim 2024 tarihinde en yüksek bağış tutarına ulaşılması hedefleniyor.

TOPLAM KAYNAK 4 MİLYON 920 BİN TL’YE ULAŞTI

Eker I Run Koşuları’nda 2018'den 2022 yılına kadar; 23 farklı STK için toplanan kaynak yaklaşık 2 milyon 220 bin TL’ye ulaşırken, 2023 yılında bu rakamı da aşan bir rekor kırıldı. 6 bin 500'den fazla bağışçı, 717 gönüllü sporcunun katkısıyla 15 STK için 2 milyon 700 bin TL’nin üzerinde kaynak yaratıldı. Çocuklardan gençlere, kadınlardan doğaya ve hayvanlara kadar destek bekleyen 1.200’den fazla faydalanıcıya katkı sağlandı. 10. Eker I Run'da önceki 5 yılın toplam bağış miktarını da aşan bir kaynağa ulaşıldı. Böylece tüm zamanlarda toplanan bağış miktarı 4 milyon 920 bin TL oldu.