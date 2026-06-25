Ekaldes, Rize'nin Çayeli ilçesinde bulunan Hacıbaşı Camii'nde gerçekleştirdiği ters şemsiye uygulamasıyla cami çevresindeki kamusal alanlara konforlu, estetik ve işlevsel bir kullanım alanı kazandırdı.

RİZE (İGFA) - Proje kapsamında hayata geçirilen ters şemsiye sistemi, yalnızca bir gölgelendirme çözümü olarak değil; cami çevresinde kullanılan açık alanların daha verimli, düzenli ve konforlu şekilde değerlendirilmesini sağlayan bütüncül bir şehir mobilyası uygulaması olarak öne çıktı.

Montaj sürecinden uygulamanın tamamlanmasına kadar titizlikle yürütülen çalışma, özellikle cemaatin ve ziyaretçilerin cami çevresindeki alanları dört mevsim daha rahat kullanabilmesine katkı sağlıyor. Geniş gölgelendirme kapasitesiyle güneşten koruma sunan sistem, aynı zamanda modern tasarım diliyle bulunduğu mimari çevreye estetik bir değer katıyor.

Dayanıklı yapısı, fonksiyonel kullanımı ve çevreyle uyumlu görünümü sayesinde ters şemsiye sistemleri; cami avluları, sosyal yaşam alanları, meydanlar ve kamusal kullanım alanlarında konforu artıran önemli bir çözüm olarak tercih ediliyor.

Ekaldes, Rize Çayeli Hacıbaşı Camii'nde tamamladığı bu uygulamayla işlevselliği ve estetiği aynı yapıda buluşturarak kamusal alanlara değer katan projelerine bir yenisini daha ekledi.