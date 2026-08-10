Ordu'da gerçekleştirilecek Coast to Summit' (Kıyıdan Zirveye) ve 'Ordu Black Sea Classic' (Karadeniz Klasiği) bisiklet yarışları için gerim sayım başladı. Tüm dünyanın gözü, 15-16 Ağustos'ta UCI 1.2 kategorisinde düzenlenecek yarışlar için Ordu'ya çevrilecek.

ORDU (İGFA) - Karadeniz'in yükselen değeri Ordu, uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde ve Türkiye Bisiklet Federasyonu koordinasyonunda gerçekleştirilecek olan 'Ordu Coast to Summit' (Kıyıdan Zirveye) ve 'Ordu Black Sea Classic' (Karadeniz Klasiği) yarışları, 15-16 Ağustos'ta düzenlenecek.

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) 2026 yılı faaliyet programında yer alan ve UCI 1.2 kategorisinde düzenlenecek yarışlar ile 29 ülkeden 17 profesyonel takım ve 119 sporcu Ordu'da buluşturulacak. Yarışlar, dünya sıralaması için puan kazandırması dolayısıyla tüm dünyada dikkatle izlenecek.

Organizasyon sayesinde hem sporcular eşsiz bir yarış deneyimi yaşayacak hem de Ordu'nun doğal güzellikleri dünya vitrinine çıkacak. 19 ilçeyi kapsayan yarışlar milyonlarca seyirciye ulaşacak ve bölgenin turizm, ekonomi ve tanıtımına büyük katkı sağlayacak.

DENİZDEN YAYLAYA

İki gün sürecek yarışlarda bisikletçileri birbirinden zorlu iki parkur bekliyor. 15 Ağustos'ta deniz kıyısındaki Altınordu Durugöl Kurtuluş Tabiat Parkı'nda başlayacak 95.7 kilometrelik yarış, Keyfalan Yaylası'nda finiş yapacak.

Maksimum eğimin yüzde 14.9'a ulaştığı parkur, toplam 1686 metre irtifa kazanımına sahip. Startı yine Durugöl Kurtuluş Tabiat Parkı'nda verilecek ve Aybastı Perşembe Yaylası'nda sona erecek 112 kilometrelik yarış ise 16 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. 2 bin 794 metre yükseklik kazanımına sahip parkur, maksimum yüzde 11'lik eğimiyle sporcuları hayli zorlayacak.