Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ), kent genelinde sürdürdüğü altyapı yatırımları kapsamında Emek Mahallesi'nde iki farklı noktada kanalizasyon hattı çalışmasını tamamladı.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Gerçekleştirilen imalatlarla bölgenin kanalizasyon altyapısı güçlendirilirken, sistemin işletme güvenliği ve bakım süreçleri de daha etkin hale getirildi.



ESKİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Emek Mahallesi Ormanlı Sokak'ta yeni kanalizasyon hattı imalatı gerçekleştirildi.

Aynı bölgede yer alan Venüs Sokak'ta ise ekonomik ömrünü tamamlayan mevcut kanalizasyon hattı yenilenerek altyapı standartlarına uygun hale getirildi.

Çalışmalar sırasında her iki hatta da muayene bacaları inşa edilerek sistemin düzenli kontrolü, bakım ve temizlik çalışmalarının daha etkin yürütülmesi ile olası arızalara daha kısa sürede müdahale edilmesi amaçlandı.

ESKİ Genel Müdürlüğü yetkilileri, kentin farklı bölgelerinde ihtiyaç önceliğine göre planlanan altyapı yatırımlarının aralıksız sürdüğünü belirterek, vatandaşlara daha güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir altyapı hizmeti sunmak amacıyla çalışmaların program dâhilinde devam edeceğini ifade etti.

Mahalle sakinleri çalışmalardan dolayı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve Eski Genel Müdürlüğü'ne teşekkür etti.