Manisa’nın Salihli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yolcu otobüsü, aynı yönde ilerleyen iş makinesi taşıyan kamyona arkadan çarptı. Kazada kamyon sürücüsü hayatını kaybederken, otobüste bulunan 7 kişi yaralandı.

Kaza D300 kara yolunda meydana geldi

Kaza, Manisa’nın Salihli ilçesinden geçen D300 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolcu taşımacılığı yapan otobüs, henüz belirlenemeyen bir nedenle aynı istikamette seyreden ve iş makinesi taşıdığı belirtilen kamyona arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da hasar meydana gelirken, kazada kamyon sürücüsü Mehmet Işık’ın (46) yaşamını yitirdiği öğrenildi.

7 kişi yaralandı

Kazanın ardından bölgeye sağlık, jandarma ve diğer ekipler sevk edildi. Otobüste bulunan 7 kişinin kazada yaralandığı bildirildi.

Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Kaza nedeniyle D300 kara yolunda ulaşımda kısa süreli aksamalar yaşanırken, ekiplerin olay yerindeki çalışmasının ardından araçların kaldırılmasıyla trafik yeniden normale döndürüldü.

Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı. Soruşturmanın, kazanın oluş şekli ve sürücülerin kusur durumunun belirlenmesine yönelik sürdüğü bildirildi.

Manisa’da trafik kazası alarmı

Özellikle ağır tonajlı araçlar ile yolcu otobüslerinin yoğun olarak kullandığı güzergâhlarda meydana gelen kazalar, trafik güvenliğini bir kez daha gündeme getirdi. Yetkililerin kazayla ilgili teknik incelemesinin ardından olayın tüm ayrıntılarının netleşmesi bekleniyor.